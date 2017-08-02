СК ищет новых свидетелей убийства в Донбассе фотокорреспондента Стенина

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следователи Следственного комитета (СК) России продолжают поиск свидетелей по делу об убийстве фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году, сообщила в среду РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа 2014 года. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

"Следствием продолжается установление свидетелей, которые могут располагать какой-либо информацией об обстоятельствах этого преступления, и сбор иных доказательств", — сказала собеседница агентства.

Ранее в рамках уголовного дела был установлен один свидетель. По словам Петренко, он получил ранения во время обстрела, но смог спастись. Этот человек подтвердил версию следствия, отметила представитель СК.

Российское следствие установило, что Стенин на автомобиле "Рено-Логан" в составе колонны беженцев двигался по автодороге Снежное-Дмитровка. Северо-западнее населенного пункта Дмитровка украинская армия, предположительно, 79 аэромобильная бригада, из БМП-2 и танка открыли по этой колонне огонь на поражение. В результате обстрела было уничтожено более 10 машин с мирным населением. Несколько человек успели убежать.

Представителям ополчения 27 августа удалось передать в распоряжение российского следствия пакет с фрагментами обгоревших останков пяти тел, обнаруженных в машине "Рено-Логан". Было установлено, что кроме Стенина в сгоревшем авто погибли сотрудники средств массовой информации Сергей Коренченков, Андрей Вячало и представители ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Артем Аверьянов и Андрей Хоружий. Их родственники признаны потерпевшими по уголовному делу.