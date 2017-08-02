В Екатеринбурге завели дело после падения из маршрутки женщины с ребенком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. В Екатеринбурге в связи с падением из маршрутного автобуса женщины с ребенком и коляской возбуждено уголовное дело, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.

Как ранее сообщало управление, по факту информации СМИ о том, что вечером 1 августа на остановке "Заводская" из маршрутного автобуса № 64 выпали женщина с коляской и ребенком после того, как водитель прибавил скорость, на ходу закрывая заднюю дверь транспортного средства, была начата доследственная проверка.

"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства произошедшего инцидента, следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", — уточняет ведомство.