Громкий чих выдал жителя Кузбасса, прятавшегося от приставов

КЕМЕРОВО, 2 авг — РИА Новости. Житель Промышленновского района Кемеровской области прятался от судебных приставов, но чихнул в самый неподходящий момент и выдал свое местонахождение, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
Пристав выехал на место, на пороге его встретила гражданская супруга должника. Она подтвердила, что мужчина действительно живет с ней, но в данный момент, по ее словам, уехал по делам. Сотрудник ведомства не поверил женщине и прошел в дом.
"На столе он увидел две тарелки, было видно, что обедала хозяйка не одна, но в помещении никого больше не было. Когда гражданский служащий уже решил уходить, услышал, что в соседней комнате кто-то громко чихнул. Сотрудник управления пошел на звук, открыл шкаф и пожелал должнику крепкого здоровья", — рассказали в УФССП.
Как отметили в ведомстве, алиментщик уже не стал сопротивляться, с иронией отнесся к тому, что произошло, и поехал с судебным приставом в отдел.