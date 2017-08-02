Громкий чих выдал жителя Кузбасса, прятавшегося от приставов

КЕМЕРОВО, 2 авг — РИА Новости. Житель Промышленновского района Кемеровской области прятался от судебных приставов, но чихнул в самый неподходящий момент и выдал свое местонахождение, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

По данным ведомства, мужчина задолжал алименты своим детям за два года, сумма составила почти 300 тысяч рублей. Все это время он нигде не работал, скрывался от приставов и не указывал свой фактический адрес проживания. Местный участковый и соседи помогли сотрудникам УФССП узнать, где живет должник.

Пристав выехал на место, на пороге его встретила гражданская супруга должника. Она подтвердила, что мужчина действительно живет с ней, но в данный момент, по ее словам, уехал по делам. Сотрудник ведомства не поверил женщине и прошел в дом.

"На столе он увидел две тарелки, было видно, что обедала хозяйка не одна, но в помещении никого больше не было. Когда гражданский служащий уже решил уходить, услышал, что в соседней комнате кто-то громко чихнул. Сотрудник управления пошел на звук, открыл шкаф и пожелал должнику крепкого здоровья", — рассказали в УФССП.

Как отметили в ведомстве, алиментщик уже не стал сопротивляться, с иронией отнесся к тому, что произошло, и поехал с судебным приставом в отдел.