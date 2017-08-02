Экс-мэр моногорода Усолье-Сибирское, осужденный на восемь лет, вышел по УДО

ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Иркутский областной суд освободил условно-досрочно бывшего мэра города Усолье-Сибирское Евгения Кустоса, рассмотрев апелляционную жалобу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального ГУФСИН.

В 2012 году Евгений Кустос был осужден Иркутским областным судом за организацию покушения на убийство предпринимателя к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. В ноябре 2016 года Кустос обратился в суд с ходатайством об УДО. Куйбышевский районный суд Иркутска отказал в его удовлетворении. Осужденный подал апелляцию в Иркутский областной суд.

"Рассмотрев апелляционную жалобу об условно-досрочном освобождении, Иркутский областной суд 1 августа удовлетворил просьбу Евгения Кустоса", — сообщил РИА Новости собеседник агентства.

По УДО бывший мэр города Усолье-Сибирское вышел на свободу раньше на 1 год и 10 месяцев.