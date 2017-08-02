Экс-мэр моногорода Усолье-Сибирское, осужденный на восемь лет, вышел по УДО

ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Иркутский областной суд освободил условно-досрочно бывшего мэра города Усолье-Сибирское Евгения Кустоса, рассмотрев апелляционную жалобу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального ГУФСИН.
"Рассмотрев апелляционную жалобу об условно-досрочном освобождении, Иркутский областной суд 1 августа удовлетворил просьбу Евгения Кустоса", — сообщил РИА Новости собеседник агентства.
По УДО бывший мэр города Усолье-Сибирское вышел на свободу раньше на 1 год и 10 месяцев.