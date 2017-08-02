В Хабаровском крае нашли место аварии, вызвавшей энергосбой в ДВФО

ХАБАРОВСК, 2 авг — РИА Новости. Причиной аварии, оставившей без электричества более 1,5 миллионов жителей Дальнего Востока, стало короткое замыкание на ЛЭП в Хабаровском крае, сообщил на пресс-конференции в среду главный диспетчер регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО "СО ЕЭС") Борис Васильев.

"Причиной аварии стало короткое замыкание на линии электропередачи 220 кВ "Хабаровская — Волочаевка тяговая". Причины его пока не выяснены. Ночной осмотр расчетного места повреждения результатов не показал. Сейчас специалисты в Хабаровском крае ведут обход предполагаемого места аварии. Планируется также верховой осмотр ЛЭП с привлечением авиатехники", — сказал Васильев.

Во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи 220 кВ и 500 кВ. Из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегатов Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт, также Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля. Без электроэнергии, по данным МЧС, на Дальнем Востоке оставались более 600 тысяч человек. В 17.30 мск энергоснабжение восстановили.