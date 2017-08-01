В Ростове-на-Дону столкнулись маршрутка и троллейбус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Пять пассажиров госпитализированы после столкновения маршрутки и троллейбуса в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Ростове-на-Дону на улице Нагибина. По предварительной информации, водитель маршрутного транспортного средства Hyundai County не выдержал безопасное расстояние и допустил столкновение с троллейбусом "ЛиАз". В результате ДТП пять пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — пояснили в ГУ МВД по региону.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.