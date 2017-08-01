Ростехнадзор начал расследование причин энергосбоя на Дальнем Востоке

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) создала комиссию по расследованию причин энергосбоя на Дальнем Востоке, сообщается в материалах ведомства.

"Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) создало комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Дальнего Востока", — говорится в сообщении.

Уточняется, что комиссия уже начала расследовать причины аварии, результаты ее работы будут опубликованы. Сообщается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ компании ФСК, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегатов Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт, также Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля.

Мощность отключенных потребителей электроэнергии из-за аварии в сетях на Дальнем Востоке достигала 1250 МВт. Без электроэнергии, по данным МЧС, на Дальнем Востоке оставались более 600 тысяч человек. По данным Минэнерго на 17.30 мск, энергоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме. Министерство также сообщило, что нарушения в электроснабжении произошли из-за короткого замыкания на линии электропередачи 220 кВ.