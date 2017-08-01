Члены "банды GTA" взяли конвой в заложники и пытались прорваться в зал суда

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Члены банды GTA взяли двух сотрудников конвоя в заложники и пытались проникнуть с ними в зал судебных слушаний, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Во вторник около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами. При попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы.

По словам Осиповой, инцидент произошел уже после завершения судебных слушаний по делу в отношении девяти подсудимых, когда в заседании объявили перерыв до 8 августа.

"В 13.00 судебное заседание, которое проходило в зале, расположенном на 4 этаже здания суда, было закончено, судьей был объявлен перерыв до 8 августа. Пятеро подсудимых были помещены в лифт для сопровождения в конвойное помещение, расположенное в подвале здания. Находясь в лифте, подсудимые совершили нападение на конвойных – двоих сотрудников полиции, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания, расположенный на 3 этаже", — сказала Осипова.

"Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в данном зале судебного заседания, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение. В результате перестрелки был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем были ликвидированы три нападавших: Мамадчонов, Мирзошарипов и Субханов, а двое были ранены и обезврежены — Хасанов и Гулямов", — добавила пресс-секретарь.

Она не смогла уточнить, заседание по какому делу проходило в зале, куда ворвались члены банды GTA с заложниками.

"Четверо остальных подсудимых в нападении участия не принимали, поскольку находились в зале судебного заседания на 4 этаже. По распоряжению руководства Московского областного суда была проведена экстренная эвакуации граждан и сотрудников суда, которые в течение 30 минут находились вне здания суда, а затем вернулись на свои рабочие места. Никто из граждан и сотрудников суда не пострадал", — сказала Осипова.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.