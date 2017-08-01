Энергосбой на Дальнем Востоке произошел из-за короткого замыкания

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Нарушения в электроснабжении на Дальнем Востоке произошли из-за короткого замыкания на линии электропередачи (ЛЭП), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Нарушения в работе Объединенной энергосистемы Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ", — сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ компании ФСК, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Компания "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) сообщила, что поставки электроэнергии из России в Китай полностью приостановлены.

В настоящий момент, по данным ФСК, все пять ЛЭП возобновили работу. Без электроэнергии, по данным МЧС, на Дальнем Востоке оставались более 600 тысяч человек. По данным Минэнерго РФ на 17.30 мск, энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.