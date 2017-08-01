Бой в суде. Что мы знаем о "банде ГТА"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Во вторник в Мособлсуде обвиняемые по делу "банды ГТА" напали на конвоиров и завладели их табельным оружием. В перестрелке с подоспевшими бойцами ОМОНа трое подсудимых были убиты, еще двое получили тяжелые ранения. Также пострадал один сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

РИА Новости предлагает читателям ознакомиться с историей печально известной бандгруппировки.

Корыстные мотивы

По версии следствия, организованная преступная группировка, прозванная журналистами "бандой ГТА", действовала на нескольких подмосковных автомагистралях (чаще всего на трассе М-4 "Дон") с 2012 по 2014 годы. На счету у преступников 17 убийств и несколько разбойных нападений.

В состав банды входили уроженцы среднеазиатских республик. Четверым из них удалось скрыться за рубежом, они находятся в международном розыске. Сейчас на скамье подсудимых девять человек — Хазратхон Додохонов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, Фазлитдин Хасанов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарипов, Абдумуким Мамадчонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов.

Банда обрела известность благодаря своему почерку. В темное время суток преступники рассыпали на подмосковных дорогах самодельные шипы и обстреливали остановившиеся автомобили с проколотыми колесами. Периодически у убитых водителей и их пассажиров забирали ценные вещи. В СМИ дерзкие нападения сравнивали с миссиями из известной линейки компьютерных игр GTA. Позже следственные органы выяснили, что нападения чаще всего совершались с целью ограбления и были продиктованы корыстными мотивами.

Радикальные исламисты?

Впервые СМИ заговорили о "банде ГТА" в августе 2014 года, когда на подмосковных дорогах произошла целая серия жестоких убийств. Среди жертв преступников оказались начальник службы участковых уполномоченных по району Ново-Переделкино и член наблюдательного совета банка "Флора-Москва". К поискам банды подключились московские стритрейсеры.

В сентябре нападения продолжились, что породило множество домыслов о мотивах преступников. СМИ писали, что убийц не интересуют личные вещи жертв, появились сообщения о связях "банды ГТА" с зарубежными спецслужбами и радикальными исламистами. Впоследствии эти утверждения были опровергнуты СК России.

Задержание преступников

В ноябре 2014 года удалось задержать девять предполагаемых членов банды. Лидер группировки Ибайдулло Субханов, скрывавшийся под вымышленной фамилией Усманов, был убит в ходе спецоперации в подмосковном поселке Удельное. При обыске помещения, в котором проживал преступник, правоохранители нашли крупный склад оружия и боеприпасов.

Позднее официальный представитель СК России Владимир Маркин заявил, что Субханов снимал жилье у управделами Генпрокуратуры Алексея Староверова, который впоследствии дал показания по делу в качестве свидетеля. При этом в Генпрокуратуре сообщили, что дом, в котором нашли преступника, принадлежал не Староверову, а его родственникам. В отношении управделами инициирована служебная проверка.

Суд идет

В середине ноября СК удалось установить полный состав преступной группы. Большинство задержанных дали признательные показания и указали следствию на ранее неизвестные схроны с оружием. Также выяснилось, что многие задержанные работали на подмосковных стройках, а ночами "выходили на дело". При этом в ведомстве опровергли версию о том, что члены банды намеренно копировали поведение героев игры GTA.

Осенью 2015 года в СК сообщили о завершении следственных действий. Девяти задержанным, в зависимости от их роли в преступлениях, инкриминируются следующие статьи: "бандитизм", "убийство", "разбой", "незаконный оборот оружия" и "незаконное изготовление оружия".

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в суд. Процесс против девяти обвиняемых начался в августе 2016. Сообщалось, что некоторые задержанные отказались от показаний и начали отрицать причастность к совершенным преступлениям.

В пресс-службе Московского областного суда сообщили, что новые слушания по делу назначены на 8 августа.