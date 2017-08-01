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Происшествия

Бой в суде. Что мы знаем о "банде ГТА"

Сюжет:
Перестрелка в Московском областном суде (36)
20:1601.08.2017
(обновлено: 20:18 01.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтрудник полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017Струдник полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Во вторник в Мособлсуде обвиняемые по делу "банды ГТА" напали на конвоиров и завладели их табельным оружием. В перестрелке с подоспевшими бойцами ОМОНа трое подсудимых были убиты, еще двое получили тяжелые ранения. Также пострадал один сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

Сотрудники полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Росгвардия сообщила подробности перестрелки в Мособлсуде

РИА Новости предлагает читателям ознакомиться с историей печально известной бандгруппировки.

Корыстные мотивы

По версии следствия, организованная преступная группировка, прозванная журналистами "бандой ГТА", действовала на нескольких подмосковных автомагистралях (чаще всего на трассе М-4 "Дон") с 2012 по 2014 годы. На счету у преступников 17 убийств и несколько разбойных нападений.

В состав банды входили уроженцы среднеазиатских республик. Четверым из них удалось скрыться за рубежом, они находятся в международном розыске. Сейчас на скамье подсудимых девять человек — Хазратхон Додохонов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, Фазлитдин Хасанов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарипов, Абдумуким Мамадчонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов.

Автомобиль скорой медицинской помощи у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Росгвардии получил ранение во время перестрелки в Мособлсуде

Банда обрела известность благодаря своему почерку. В темное время суток преступники рассыпали на подмосковных дорогах самодельные шипы и обстреливали остановившиеся автомобили с проколотыми колесами. Периодически у убитых водителей и их пассажиров забирали ценные вещи. В СМИ дерзкие нападения сравнивали с миссиями из известной линейки компьютерных игр GTA. Позже следственные органы выяснили, что нападения чаще всего совершались с целью ограбления и были продиктованы корыстными мотивами.

Радикальные исламисты?

Впервые СМИ заговорили о "банде ГТА" в августе 2014 года, когда на подмосковных дорогах произошла целая серия жестоких убийств. Среди жертв преступников оказались начальник службы участковых уполномоченных по району Ново-Переделкино и член наблюдательного совета банка "Флора-Москва". К поискам банды подключились московские стритрейсеры.

Стритрейсеры на ночных рейдах по поиску банды ГТА. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Адвокат: почти все члены "банды GTA" признали вину

В сентябре нападения продолжились, что породило множество домыслов о мотивах преступников. СМИ писали, что убийц не интересуют личные вещи жертв, появились сообщения о связях "банды ГТА" с зарубежными спецслужбами и радикальными исламистами. Впоследствии эти утверждения были опровергнуты СК России.

Задержание преступников

В ноябре 2014 года удалось задержать девять предполагаемых членов банды. Лидер группировки Ибайдулло Субханов, скрывавшийся под вымышленной фамилией Усманов, был убит в ходе спецоперации в подмосковном поселке Удельное. При обыске помещения, в котором проживал преступник, правоохранители нашли крупный склад оружия и боеприпасов.

Председатель Следственного комитета при Прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Бастрыкин поручил передать в СК дело о перестрелке в Мособлсуде

Позднее официальный представитель СК России Владимир Маркин заявил, что Субханов снимал жилье у управделами Генпрокуратуры Алексея Староверова, который впоследствии дал показания по делу в качестве свидетеля. При этом в Генпрокуратуре сообщили, что дом, в котором нашли преступника, принадлежал не Староверову, а его родственникам. В отношении управделами инициирована служебная проверка.

Суд идет

В середине ноября СК удалось установить полный состав преступной группы. Большинство задержанных дали признательные показания и указали следствию на ранее неизвестные схроны с оружием. Также выяснилось, что многие задержанные работали на подмосковных стройках, а ночами "выходили на дело". При этом в ведомстве опровергли версию о том, что члены банды намеренно копировали поведение героев игры GTA.

Осенью 2015 года в СК сообщили о завершении следственных действий. Девяти задержанным, в зависимости от их роли в преступлениях, инкриминируются следующие статьи: "бандитизм", "убийство", "разбой", "незаконный оборот оружия" и "незаконное изготовление оружия".

Сотрудники полиции у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Следствие изучит видеозапись с нападением подсудимых на конвой в Мособлсуде

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело было направлено в суд. Процесс против девяти обвиняемых начался в августе 2016. Сообщалось, что некоторые задержанные отказались от показаний и начали отрицать причастность к совершенным преступлениям.

В пресс-службе Московского областного суда сообщили, что новые слушания по делу назначены на 8 августа.

Последствия перестрелки в Мособлсуде
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНападение фигурантов дела "банды" GTA" произошло в районе двух часов дня в лифте здания Мособлсуда.Сотрудники полиции у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нападение фигурантов дела "банды" GTA" произошло в районе двух часов дня в лифте здания Мособлсуда.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФигурант дела напал на одного из двух конвоиров и стал его душить. В результате подсудимым удалось освободиться и завладеть оружием.Транспортировка раненого к автомобилю скорой медицинской помощи у здания Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фигурант дела напал на одного из двух конвоиров и стал его душить. В результате подсудимым удалось освободиться и завладеть оружием.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа третьем этаже здания суда завязалась перестрелка между сбежавшими подсудимыми и сотрудниками Росгвардии.Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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На третьем этаже здания суда завязалась перестрелка между сбежавшими подсудимыми и сотрудниками Росгвардии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТрое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ результате нападения был ранен один из сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Двое сотрудников полиции получили незначительные травмы.Автомобили скорой медицинской помощи у здания Московского областного судав котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В результате нападения был ранен один из сотрудников Росгвардии, его госпитализировали. Двое сотрудников полиции получили незначительные травмы.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСреди гражданских лиц, находившихся в момент перестрелки в Мособлсуде, никто не пострадал.Автомобиль Следственного комитета у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Среди гражданских лиц, находившихся в момент перестрелки в Мособлсуде, никто не пострадал.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАдвокаты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что в связи с инцидентом к ответственности могут привлечь лицо, отвечавшее за формирование конвоя, так как его численность для сопровождения пяти подозреваемых была слишком мала.Струдник полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Адвокаты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что в связи с инцидентом к ответственности могут привлечь лицо, отвечавшее за формирование конвоя, так как его численность для сопровождения пяти подозреваемых была слишком мала.
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