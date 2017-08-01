Эксперт: нехватка персонала могла стать одной из причин ЧП в Мособлсуде

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Нехватка кадров в конвойной службе, работа в которой считается непрестижной, могла стать одной из причин того, что пятерых подсудимых членов "банды GTA" в Мособлсуде сопровождали два конвоира вместо усиленной охраны, считает глава совета по общественной безопасности организации "Офицеры России", экс-председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков.

Во вторник около 14.00, когда два конвоира в Мособлсуде сопровождали в лифте пять фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться три арестованных были ликвидированы, два — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы.

"Когда мы говорим о конвоировании, когда идут особо опасные преступники, применяются дополнительные средства обеспечения безопасности, и могут применяться дополнительные подразделения полиции. Было это сделано или нет, в этом уже, думаю, разберется служебная проверка. Но то, что этих людей должны были перевозить под усиленной охраной, это факт", — сказал Цветков РИА Новости.

По его словам, руководство ГУМВД России по Московской области, на чьей территории произошел инцидент, "должным образом обучает личный состав и особое внимание уделяет профессиональной подготовке". "Но большая проблема в том, что конвойная служба сама по себе непрестижна, и многие люди туда просто не идут работать. Есть проблема с личным составом, есть проблема с нехваткой кадров", — отметил Цветков.

При этом он подчеркнул, что "говорить о профессиональности действий тех людей, которые там были, или тех людей, которые направили туда конвоиров, можно только после выяснения всех обстоятельств дела" и служебных проверок. Цветков отдал должное профессионализму сотрудников правоохранительных органов, "которые не дали преступникам сбежать и, вооружившись, захватить заложников в том же самом здании суда".

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух. В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.