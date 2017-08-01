Побег не удался: в Мособлсуде ликвидировали трех членов "банды GTA"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Перестрелка произошла во вторник при попытке побега из Мособлсуда членов "банды GTA". Трех арестованных ликвидировали при попытке скрыться, двое были ранены. При нападении сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое полицейских были ранены. Посетители и сотрудники Мособлсуда при перестрелке не пострадали.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, по поручению главы СК России Александра Бастрыкина оно передано в главное следственное управление ведомства. Кроме того, прокуратура Московской области уже начала проверку соблюдения законодательства при конвоировании подсудимых. Опрошенные РИА Новости адвокаты полагают, что конвойная служба может быть привлечена к ответственности, поскольку число конвоиров было недостаточным.

В ноябре 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение руководителя "банды GTA", который в ходе операции был ликвидирован. Также были задержаны и арестованы девять членов банды.

За период существования банды ее участники совершили на территории Москвы, а также Московской и Калужской областей 16 нападений, во время которых были убиты 17 человек и ранены двое. Были преступления и без жертв, когда обвиняемые избивали и грабили потерпевших, угрожая им оружием. Российские СМИ окрестили группировку "бандой GTA", название отсылает к популярной компьютерной игре.

Попытка бегства

Первой о перестрелке в здании Мособлсуда РИА Новости сообщила адвокат Софья Рубасская. По ее словам, прозвучало не менее 20 выстрелов. Впоследствии информацию о перестрелке подтвердили в пресс-службе главка МВД России по Московской области и в Росгвардии. Подробности произошедшего сообщили официальный представитель СК России Светлана Петренко и начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД Татьяна Петрова.

По данным Следственного комитета, нападение произошло в 13.50 в лифте Мособлсуда, где двое конвоиров перевозили пятерых подсудимых. Один из членов банды напал на конвойного и начал его душить. В результате все подсудимые освободились и завладели оружием, но один из конвоиров перед этим успел вызвать сотрудников Росгвардии.

При аварийном открытии лифта подсудимые попытались скрыться, уже на третьем этаже здания между ними и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии завязалась перестрелка.

В результате трое преступников были ликвидированы, двое подсудимых с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы. Как сообщила Петренко, один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, конвоиры получили телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир сейчас дает показания.

Посетители и сотрудники суда при перестрелке не пострадали, сообщили в ФССП России.

Раненые

По данным начальника пресс-службы подмосковного ГУМВД Татьяны Петровой, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение при нападении в здании Мособлсуда, еще двое сотрудников полиции ранены.

"Сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения", — сказала она.

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии сообщает, что ранения получили один конвоир и один сотрудник ОМОН.

"Находившиеся в тот момент в здании суда сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа Главного управления Росгвардии по Московской области пытались обезвредить вооруженных преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы. Ранение получили один конвоир и один сотрудник ОМОН", — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья, всего было госпитализировано пять человек, состояние троих из них, получивших огнестрельные ранения, оценивается как тяжелое.

В областном Минздраве уточнили, что один мужчина получил огнестрельное ранение левого плеча, другой — огнестрельное ранение в бедро, у третьего — огнестрельное ранение грудной клетки. Жизни еще двоих пострадавших — мужчины и женщины — ничего не угрожает, они госпитализированы в состоянии средней тяжести с ушибами.

Возбуждено дело

В Росгвардии сообщили, что раненый в перестрелке с членами "банды GTA" в Мосгорсуде сотрудник ОМОН доставлен в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, его состояние оценивается как средней тяжести.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по факту перестрелки в Московском областном суде по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), пунктом "б" части 4 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи)", — сказала она.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать это дело в главное следственное управление ведомства.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту нападения подсудимых на сотрудников правоохранительных органов в Московском областном суде… передано в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования… Дело принято к производству опытным следователем, который расследовал уголовное дело в отношении участников так называемой "банды GTA", — сообщила Петренко.

В свою очередь прокуратура Московской области уже начала проверку соблюдения законодательства при конвоировании подсудимых.

Следующее заседание по делу "банды GTA" назначено на 8 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Следственные действия

Как сообщила журналистам представитель СК РФ по Московской области Елена Фокина, четверо фигурантов "банды GTA" из девяти допрашиваются следствием по делу о попытке побега.

"Остальные фигуранты "банды GTA" допрашиваются в рамках дела о попытке побега", — сказала представитель СК журналистам.

Фокина также сообщила, что следствие изучит видеозапись инцидента с нападением подсудимых на конвой.

"В ходе следствия была изъята видеозапись, после ее детального осмотра, изучения, комплекса судебных экспертиз, думаю, следствие полностью установит все обстоятельства произошедшего", — сказала Фокина в эфире телеканала "Россия 24".

Между тем, как сообщила позднее пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова, в ходе перестрелки во вторник был ликвидирован брат убитого организатора "банды GTA.

Как ранее сообщали следователи, преступную группу, которую СМИ окрестили "бандой GTA", в 2012 году создал Ибайдулло Субханов. Руководитель банды, оказавший при задержании в 2014 году вооруженное сопротивление правоохранителям, был убит. В банду также входил его брат Холик Субханов.

"Ответным огнем были ликвидированы трое нападавших: (Абдумуким) Мамадчонов, (Мирзомавлон) Мирзошарипов, (Холик) Субханов. Двое были ранены и обезврежены", — сообщила Осипова.

Возможная ответственность

Как полагают опрошенные РИА Новости адвокаты, конвойную службу могут привлечь к ответственности в связи в произошедшим в Мособлсуде.

"У конвойной службы есть внутренние регламенты, к которым у меня нет доступа, но исходя из моих данных, двое конвойных на пять подсудимых — это явно недостаточно", — считает адвокат Андрей Гривцов.

По его мнению, не исключено, что отвечающего за формирование конвоя привлекут к ответственности, возможно, и к уголовной.

С ним солидарен и защитник Дмитрий Аграновский, который также отметил, что численность конвоя явно была слишком мала.

"Это особо опасная банда, ей вменяются тяжкие и особо тяжкие преступления, конечно, меры безопасности должны быть повышены. По "болотному делу" всегда конвойных было больше чем подсудимых, хотя там к ответственности привлекали студентов", — отметил адвокат.

По словам Аграновского, он ни разу не встречал в своей практике, чтобы число конвойных было меньше, чем подсудимых.

"У службы, организующей конвой, будут проблемы, скорее всего, уголовно-правового характера. Тут очевидно, что силы для конвоя были явно недостаточные. Я ни разу не видел, чтобы подсудимых конвоировало меньшее количество силовиков, чем обвиняемых", — сказал адвокат.