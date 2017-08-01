В Петербурге прошли обыски на мясокомбинате "Парнас-М"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия на мясокомбинате "Парнас-М" в Петербурге в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Сегодня прошли следственные действия на мясокомбинате "Парнас-М" в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, дело было возбуждено по заявлению "Россельхозбанка". В настоящее время в компании, проходящей процедуру банкротства, введено внешнее управление.