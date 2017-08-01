ГП утвердила обвинительное заключение по делу экс-мэра Йошкар-Олы

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении экс-мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова по делу о взяточничестве и незаконном предпринимательстве, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

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Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 16.8% Большими реальными сроками

33.2% Крупными штрафами и конфискацией имущества

4% Запретом занимать руководящие должности

19.8% Разве что высшая мера поможет

26.2% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

"Исполняющий обязанности генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра города Йошкар-Олы", — сказал он.

По его словам, экс-мэр обвиняется по статьям "незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "получение взяток в крупном размере".

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