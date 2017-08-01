На Дальнем Востоке восстановили движение поездов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. РЖД отправили по маршрутам следования пассажирские поезда после восстановления электроснабжения на Дальнем Востоке и принимают все меры для скорейшего ввода поездов в график движения, следует из сообщения компании.

Компания ранее сообщила, что во вторник в 14:10 (мск) на участке Могоча Забайкальской железной дороги – Хабаровск Дальневосточной железной дороги произошло отключение внешнего энергоснабжения тяговых подстанций. В связи с этим было задержано восемь поездов дальнего следования.

"В настоящее время подача внешнего энергоснабжения восстановлена. Пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. ОАО "РЖД" принимает все меры для скорейшего ввода поездов в график движения", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник Минэнерго сообщило, что в Хабаровском крае отключались пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ и 500 кВ, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Компания "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) сообщила, что поставки электроэнергии из России в Китай были полностью приостановлены. Как уточнило Минэнерго, прекращен экспорт в КНР в объеме около 477 МВт.

По данным Минэнерго РФ, из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегата Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт, также Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля.

Мощность отключенных потребителей электроэнергии из-за аварии в сетях на Дальнем Востоке достигала 1250 МВт. Без электроэнергии, по данным МЧС, на Дальнем Востоке оставались более 600 тысяч человек. По данным Минэнерго РФ на 17.30 мск, энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме. Поставки электроэнергии из России в Китай возобновлены.