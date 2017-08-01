МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Полиция опровергла информацию о стрельбе возле гостиницы "Украина" в Москве.

"Информация о якобы имевшей место стрельбе не соответствует действительности", — сказал РИА Новости дежурный офицер столичного главка МВД.

При этом он подтвердил, что в 14.52 на службу "02" поступало сообщение об обнаружении тела на Кутузовском проспекте.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что на Кутузовском проспекте обнаружили тело 22-летнего мужчины в автомобиле. По предварительной информации, ему стало плохо, следов насилия не обнаружено.