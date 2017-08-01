В Тыве мальчика убило упавшим из-за ветра столбом линии электропередач

КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Двенадцатилетнего мальчика в Тыве убило упавшим от ветра столбом линии электропередач, когда он катался на велосипеде, сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, 28 июля 2017 года около 20 часов 12-летний мальчик ехал на велосипеде по улице Мира села Барлык Барун-Хемчикского района. В это время, предположительно, от сильного ветра, на малолетнего обрушился столб линии электропередачи. В результате полученных телесных повреждений малолетний скончался в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти малолетнего пострадавшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствием будут установлены причины и условия, приведшие в гибели ребенка, с дачей надлежащей правовой оценки действиям (бездействию) виновных должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.