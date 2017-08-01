В Росгвардии заявили, что гражданские лица в ЧП в Мособлсуде не пострадали

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Жертв и пострадавших среди гражданских лиц, находившихся в момент перестрелки в Мособлсуде, нет, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" представитель Росгвардии.

"Благодаря мужественным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии жертв и пострадавших среди гражданских лиц, находившихся в этот момент в здании суда, не допущено", — сказал представитель ведомства.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, во вторник около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.