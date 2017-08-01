Перестрелка в Мособлсуде: члены "банды GTA" напали на конвоиров в лифте

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Нападение пятерых членов банды GTA на конвоиров произошло в лифте Мособлсуда, преступники завладели оружием, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Между преступниками и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии завязалась перестрелка, в результате трое преступников были уничтожены и двое ранены. Один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, конвоиры получили телесные повреждения, один из них госпитализирован.

В ноябре 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было установлено местонахождение руководителя "банды GTA", который в ходе операции ликвидирован. Также были задержаны и арестованы девять членов банды. За период существования банды ее участники совершили на территории города Москвы, а также Московской и Калужской областей 16 нападений, во время которых были убиты 17 человек и ранены двое. Были преступления и без жертв, когда обвиняемые избивали и грабили потерпевших, угрожая им оружием.

Нападение в лифте

Первой о перестрелке в здании Мособлсуда РИА Новости сообщила адвокат Софья Рубасская. По ее словам, прозвучало не менее 20 выстрелов. Впоследствии информацию о перестрелке подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области и в Росгвардии. Подробности произошедшего сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко и начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным Следственного комитета, нападение произошло в 13.50. в лифте Мособлсуда, где двое конвоиров перевозили пятерых подсудимых. Один из членов банды напал на конвойного и начал его душить. В результате все подсудимые освободились и завладели оружием, но один из конвоиров перед этим успел вызвать сотрудников Росгвардии.

Перестрелка

При аварийном открытии лифта подсудимые попытались скрыться, уже на третьем этаже здания между ними и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии завязалась перестрелка.

В результате трое преступников были уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы. Как сообщила Петренко, один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо конвоиры получили телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир сейчас дает показания.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя, сообщила официальный представитель СК России.

Более подробно о "банде GTA" читайте в справке РИА Новости >>