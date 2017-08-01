В ДТП с автобусом в Марий Эл погибли два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо, среди которых один ребенок, пострадали во вторник в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Марий Эл, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла около 14.20 мск в Советском районе на 38-м километре автодороги Йошкар-Ола-Уржум.

"По предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом "ПАЗ", в котором находилось 23 пассажира. В результате ДТП 26-летний водитель автомашины и пассажир ВАЗ-2110 погибли на месте", — говорится в сообщении.

Трое взрослых и один ребенок, находившихся в автобусе направлены в лечебное учреждение, добавляет пресс-служба.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе ГУМЧС по Марий Эл РИА Новости уточнили, что после аварии в центральную районную больницу для осмотра были направлены 15 человек. "Сейчас врачам осталось осмотреть еще одного человека. На данный момент принято решение о госпитализации двоих человек", — сказал собеседник агентства.