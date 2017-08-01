Более 600 тысяч человек на Дальнем Востоке остались без электроэнергии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 600 тысяч человек в Амурской области и Хабаровском крае остаются без электроэнергии после аварии в сетях на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220кВ и 500кВ, в том числе ведущая в Китай. По последним данным от министерства, мощность отключенных потребителей достигала 1250 МВт. Причины аварии в настоящее время выясняются.