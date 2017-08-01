Конвой могут привлечь к ответственности за перестрелку в Мособлсуде

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Конвой могут привлечь к уголовной ответственности за перестрелку в Мособлсуде с членами "банды GTA", считают опрошенные РИА Новости адвокаты.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, во вторник в Мособлсуде фигуранты дела "банды GTA" напали на конвойного, освободились и завладели оружием. Второй конвойный успел вызвать сотрудников Росгвардии, между ними и подсудимыми завязалась перестрелка. По данным начальника пресс-службы подмосковного ГУМВД Татьяны Петровой, трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое сотрудников полиции получили травмы.

"У конвойной службы есть внутренние регламенты, к которым у меня нет доступа, но исходя из моих данных, двое конвойных на пять подсудимых — это явно недостаточно", — считает адвокат Андрей Гривцов.

По его мнению, не исключено, что отвечающего за формирование конвоя привлекут к ответственности, возможно, и к уголовной.

"Такое развитие событий возможно. Не исключаю, что будут активно проверять действия конвоиров", — сказал Гривцов.

Защитник Дмитрий Аграновский также отметил, что численность конвоя явно была слишком мала.

"Это особо опасная банда, ей вменяются тяжкие и особо тяжкие преступления, конечно, меры безопасности должны быть повышены. По "болотному делу" всегда конвойных было больше чем подсудимых, хотя там к ответственности привлекали студентов", — отметил адвокат.

По словам Аграновского, он ни разу не встречал в своей практике, чтобы число конвойных было меньше, чем подсудимых.

"У службы, организующей конвой, будут проблемы, скорее всего, уголовно-правового характера. Тут очевидно, что силы для конвоя были явно недостаточные. Я ни разу не видел, чтобы подсудимых конвоировало меньшее количество силовиков, чем обвиняемых", — сказал адвокат.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершили на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.