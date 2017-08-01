В Забайкалье в ДТП погибла семья из пяти человек

КРАСНОЯРСК, 1 авг – РИА Новости. В Шилкинском районе Забайкальского края во вторник при столкновении "Соболя" и "КамАЗа" погибла семья из пяти человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба минздрава региона.

"Сегодня на федеральной автодороге в 185 километрах от Читы в Шилкинском районе произошло ДТП автомобиля "Соболь" и "КамАЗа" ("КамАЗ" ехал из Читы в Газззавод). Семья из пяти человек погибла на месте — женщина, мужчина, бабушка и двое детей, 5-7 лет и 12 лет. Водитель "КаМАза" с травмами госпитализирован в Шилку в ЦРБ", — говорится в сообщении.

О состоянии водителя "КамАЗа" не сообщается. Получить комментарий о причинах ДТП в правоохранительных органах края пока не удалось.