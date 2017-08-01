Пострадавшие в Мособлсуде находятся в состоянии средней тяжести

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Двое пострадавших при перестрелке в Мособлсуде госпитализированы с ушибами и признаками удушения, еще один — с огнестрельным ранением в плечо, все они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в эфире телеканала "Россия 24".

"Двое госпитализированы с ушибами и с признаками удушения — состояние средней тяжести, один с огнестрельным ранением в плечо — тоже состояние средней тяжести", — сказал Марков.

Он добавил, что на месте работает бригада скорой помощи. "По предварительным данным, есть еще один пострадавший с огнестрельным ранением в бедро", — уточнил министр.

Первого августа в здании Московского областного суда произошла перестрелка. По информации Росгвардии, пятеро подсудимых по делу о так называемой "банде GTA" напали на сопровождавших их полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.