ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. В Екатеринбурге отправили под стражу мужчину, обвиняемого в попытке убийства своей беременной супруги, сообщает во вторник Свердловский областной суд.

По данным местных СМИ, вечером 29 июля в роддоме, расположенном в Суворовском переулке, местный житель ножом ранил в живот свою беременную жену, после чего скрылся. Пострадавшую прооперировали, младенца извлекли, отправив обоих в реанимацию. Возбуждено дело по статье "покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности". Через некоторое время мужчину задержали.

"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте Григория Горбача, обвиняемого в покушении на убийство своей беременной супруги. Под стражей обвиняемый пробудет до 29 сентября", — говорится в сообщении.