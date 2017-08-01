В Вологодской области четырехлетняя девочка задохнулась из-за таблетки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Четырехлетняя девочка в Вологодской области задохнулась после принятия таблетки, которую ей дал отец, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

"В городе Соколе 33-летний отец, ответственный за здоровье своей четырехлетней дочери, проявил небрежность при лечении и дал употребить малолетней девочке лекарственный препарат в форме таблетки, не измельчив его в соответствии с инструкцией по применению. Проглоченная таблетка закрыла просвет дыхательных путей и пострадавшая стала задыхаться", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "несмотря на то, что мужчина доставил дочь в больницу, и оказанную медицинскую помощь, ребенок через непродолжительное время скончался от механической асфиксии".

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", максимальная санкция – два года лишения свободы.