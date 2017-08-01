Под Курском два человека пострадали при столкновении иномарки с поездом

ДТП на железнодорожном переезде в Курской области. 1 августа 2017

ДТП на железнодорожном переезде в Курской области. 1 августа 2017

ВОРОНЕЖ, 1 авг — РИА Новости. Водитель и пассажирка иномарки госпитализированы после столкновения с товарным поездом в Курской области, сообщает во вторник региональное управление МВД.

Авария произошла утром 1 августа на первом километре автодороги "Курск — Рыльск — Быки" на железнодорожном переезде без шлагбаума.

"Водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны деревни Быки Курчатовского района в сторону автодороги "Курск — Рыльск", по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении железнодорожному составу… двигавшемуся со стороны города Курчатова в сторону города Льгова", — говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель и пассажирка иномарки, 1994 года рождения, были госпитализированы.

Как добавил РИА Новости представитель областного УМВД, железнодорожный состав был товарным.