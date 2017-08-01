Под Курском два человека пострадали при столкновении иномарки с поездом

ВОРОНЕЖ, 1 авг — РИА Новости. Водитель и пассажирка иномарки госпитализированы после столкновения с товарным поездом в Курской области, сообщает во вторник региональное управление МВД.
"Водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны деревни Быки Курчатовского района в сторону автодороги "Курск — Рыльск", по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении железнодорожному составу… двигавшемуся со стороны города Курчатова в сторону города Льгова", — говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель и пассажирка иномарки, 1994 года рождения, были госпитализированы.
Как добавил РИА Новости представитель областного УМВД, железнодорожный состав был товарным.