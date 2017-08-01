В Новгороде экс-полицейский продавал данные об умерших ритуальной службе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, за взятки сообщавшего об умерших в одну из ритуальных служб Великого Новгорода, сообщает СУСК РФ по Новгородской области.
Уголовное дело против бывшего начальника смены дежурной части УМВД России по Великому Новгороду возбуждено по статье "мелкое взяточничество". Он обвиняется в совершении 26 преступлений, уточняет СУСК.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует региональное следственное управление.
В свою очередь Генеральная прокуратура РФ сообщила, что свою вину бывший полицейский полностью признал.