В Новгороде экс-полицейский продавал данные об умерших ритуальной службе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, за взятки сообщавшего об умерших в одну из ритуальных служб Великого Новгорода, сообщает СУСК РФ по Новгородской области.

"По версии следствия, в период с сентября 2016 года по март 2017 года обвиняемый получал взятки за предоставление информации сотрудникам одной из ритуальных служб города Великого Новгорода о фактах смертей граждан. Сотрудники похоронной службы оказывались на месте раньше своих коллег и первыми предлагали услуги по погребению. За предоставление информации полицейский получал от 500 до 3 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Уголовное дело против бывшего начальника смены дежурной части УМВД России по Великому Новгороду возбуждено по статье "мелкое взяточничество". Он обвиняется в совершении 26 преступлений, уточняет СУСК.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует региональное следственное управление.

В свою очередь Генеральная прокуратура РФ сообщила, что свою вину бывший полицейский полностью признал.