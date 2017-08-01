Житель Воронежа получил три года условно за неудачное нападение на магазин

ВОРОНЕЖ, 1 авг — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам условно жителя Воронежа, который напал с пистолетом на магазин, но, дважды получив отказ от продавщицы отдать ему водку, ушел ни с чем, сообщает прокуратура области.
По данным прокуратуры, безработный Нанаев в феврале решил похитить водку в одном из магазинов Воронежа. Взяв в торговом зале три бутылки, он на кассе передал их для упаковки продавщице, добавляет ведомство.
"Пока сотрудница магазина упаковывала алкоголь, Нанаев достал пистолет и, угрожая им женщине, потребовал передать ему пакет с водкой. Продавец не выполнила требование нападавшего даже после повторения угрозы", — сообщает прокуратура.
В результате налетчик ушел из магазина ни с чем.
"Суд назначил Нанаеву наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года", — констатирует прокуратура. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.