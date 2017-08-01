С вокзала в Уфе эвакуировали около 300 человек из-за угрозы взрыва

УФА, 1 авг – РИА Новости, Рамиля Салихова. Порядка 300 человек были эвакуированы из здания железнодорожного вокзала Уфы во вторник из-за сообщения о взрывном устройстве, опасных предметов не обнаружили, сообщил РИА Новости представитель администрации Советского района города.

По данным ведомства, в полицию днем во вторник поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на железнодорожном вокзале.

"Все экстренные службы были направлены туда по алгоритму. Из здания вокзала эвакуировано около 300 человек. Кинологи провели проверку здания, какие-либо опасные предметы не были найдены", — пояснили в администрации.

В пресс-службе приволжского линейного управления МВД РФ на транспорте агентству сообщили, что в полицию поступала информация от очевидцев, которые заметили в здании вокзала бесхозный предмет.

"Специалисты обследовали здание вокзала, никакого предмета не было найдено. Вокзал функционирует в штатном режиме, режим отправления поездов из-за происшествия не сорвался", — отметили в полиции.