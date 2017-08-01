В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Челябинске во вторник потушили загоревшийся трамвай с пассажирами, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Росгвардии.
В течение нескольких минут пожар был устранен, никто из граждан не пострадал, отмечает пресс-служба.
Оперативно потушить возгорание удалось благодаря помощи граждан, которые из своих автомобилей передавали огнетушители, всего было израсходовано семь огнетушителей, добавили в Росгвардии.
В центре Челябинска загорелся трамвай#нашчелябинск https://t.co/HR0UMwOHhq https://t.co/TuH8vnZg3d pic.twitter.com/94o9HBZ1Ab— Наш Челябинск (@nashchelyabinsk) 1 августа 2017 г.