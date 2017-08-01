В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами

ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Челябинске во вторник потушили загоревшийся трамвай с пассажирами, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Росгвардии.

"Во время несения службы на улице Цвиллинга патрульные заметили, как от остановки отходит трамвай, на крыше которого наблюдается задымление. Водитель трамвая не подозревал о происходящем до того момента, пока правоохранители принудительно не остановили транспортное средство. Сотрудники Росгвардии эвакуировали пассажиров, после чего принялись тушить возгорание", — говорится в сообщении.

В течение нескольких минут пожар был устранен, никто из граждан не пострадал, отмечает пресс-служба.

Оперативно потушить возгорание удалось благодаря помощи граждан, которые из своих автомобилей передавали огнетушители, всего было израсходовано семь огнетушителей, добавили в Росгвардии.