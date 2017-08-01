В брянском селе 15-летняя девочка погибла под обрушившейся бетонной плитой

БРЯНСК, 1 авг – РИА Новости. Прокуратура Брянской области проводит проверку по факту гибели 15-летней девочки, попавшей под обрушившуюся бетонную плиту во время игры в заброшенном доме, сообщает надзорное ведомство.

Трагедия произошла в понедельник. По предварительным данным, трое несовершеннолетних детей играли в заброшенном кирпичном доме в селе Юдиново Погарского района, когда обрушилась бетонная плита. Девочка получила тяжелые травмы, от которых скончалась в больнице.

"Прокуратура Погарского района проводит проверку по факту гибели 15-летней девочки в результате обрушения плиты в заброшенном здании", — говорится в сообщении.

По данному факту СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Одновременно с этим прокуратура региона начала проверку законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.