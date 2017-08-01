Курский СК проверяет данные о смерти ребенка, к которому не приехала скорая

ВОРОНЕЖ, 1 авг — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о смерти пятимесячной девочки в Курской области, родители которой, не дождавшись "скорой помощи", сами повезли ребенка в больницу, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

"В одной из групп социальной сети "ВКонтакте" жительницей Железногорска распространена информация о случае смерти в ОБУЗ "Горбольница № 2" ее 5-месячной дочки. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Со слов матери ребенка, ночью 28 июля у ее пятимесячной дочки поднялась температура, и она с мужем вызвала скорую помощь.

"Не дождавшись в течение полутора часов бригады медиков, родители на такси повезли ребенка в больницу. Из детской поликлиники врач направил их в горбольницу №2, где после осмотра ребенка поместили в реанимационное отделение. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, вечером пациентка скончалась", — сообщает следствие.

В рамках доследственной проверки СК даст оценку действиям медицинских работников.

По предварительной информации, причиной смерти младенца стал отек головного мозга. Со слов матери девочки, ребенок появился на свет недоношенным и долго находился на лечении в перинатальном центре.