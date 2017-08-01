В Красноярске задержали мошенника, пытавшегося обмануть полицейского

КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Подозреваемый в мошенничестве задержан в Красноярске при попытке обмануть начальника уголовного розыска одного из горотделов на 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

"В Красноярске начальнику уголовного розыска отдела полиции № 6 на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил о том, что его сын допустил серьезное ДТП с пострадавшими, но может избежать уголовной ответственности за предоставление определенной суммы. Согласившись заплатить выкуп в размере 170 тысяч рублей, полицейский назвал адрес. Через полчаса в дверь позвонил мужчина, который представился курьером и забрал приготовленную сумму. Однако воспользоваться денежными средствами он не смог, так как был задержан на месте совершения преступления", — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что ранее не судимый красноярец работая курьером, должен был забирать деньги и переводить через платежную систему, оставляя определенный процент себе. При этом мужчина осознавал, что совершает преступление. Расследование показало, что от рук мошенников пострадали две пожилые женщины, среди которых и 85-летняя соседка полицейского. Сумма ущерба составляет более 270 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают всех участников преступления, разыскивают возможных потерпевших. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Ведется расследование.