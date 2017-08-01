Раненный экс-полицейским под Ростовом-на-Дону мужчина пришел в себя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Раненный бывшим сотрудником МВД на трассе в Ростовской области мужчина, которому из-за повреждений ампутировали руку, пришел в себя, сообщил РИА Новости заместитель главврача ростовской больницы скорой медицинской помощи №2 по хирургии Вадим Бондаренко.

По версии следствия, на трассе Ростов-Таганрог в середине июля полицейский Сергей Кадацкий несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились два человека: мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, мужчина был госпитализирован, его прооперировали. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемый был задержан спустя два часа. Установлено, что в машине находились бывшие жена и тесть полицейского.

"Он (пострадавший — ред.) уже не в реанимации, чувствует себя лучше, пришел в сознание. Жизни и здоровью пациента ничего не угрожает", — пояснил Бондаренко.

Как пояснил ранее главврач центральной больницы Мясниковского района, куда сначала поступил пострадавший, Левон Исаян, мужчина находился в бессознательном состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В результате полученных травм пострадавшему полностью ампутировали руку. После стабилизации состояния мужчины его перевели в больницу в Ростове-на-Дону, но еще несколько дней он пребывал в состоянии медикаментозного сна.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, в том числе орудие преступления. Подозреваемый признал вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве, в результате которых они стали жить раздельно. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца.

Сергея Кадацкого уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный начальник также был уволен с подобной формулировкой. Еще четверо сотрудников из числа руководящего состава ГУМВД по региону привлечены к дисциплинарной ответственности.