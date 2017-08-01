Суд отказался освободить помощника Шакро Молодого из-под ареста

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста Андрею Кочуйкову по прозвищу Итальянец — помощнику Захария Калашова, который известен как "вор в законе" Шакро Молодой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Срок ареста установлен до 15 сентября
В настоящее время следствие по делу завершено и обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. "Это затяжной процесс, так как он плохо организован. Следователь обратился в суд, чтобы ограничить сторону защиты во времени ознакомления с материалами. Но судья отказал, указав, что следствие допускает многочисленные нарушения, не предоставляя материалы организованно", — отметил адвокат.
Он добавил, что в любом случае теперь, когда собраны все доказательства, у обвиняемых уже нет возможности помешать сбору улик и можно перевести их под домашний арест.
Прокурор возражал. "Считаю, что решение о продлении меры пресечения вынесено законно и обоснованно", — сказал он.
Кочуйков и Романов участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО, но отказались выступать. "Я не вижу смысла что-либо говорить, в любом случае вы поддержите прокурора и оставите все без изменения", — сказал Кочуйков.
В перерыве судебного заседания он пожаловался адвокату, что ему перестали передавать продукты в камеру. "У меня закончились продукты, даже баранок нет. Что мне делать, баланду есть, что ли?" — сказал он.
Калашов был арестован 13 июля 2015 года по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.
Помимо Калашова по делу о вымогательстве проходят участники перестрелки на Рочдельской улице Андрей Кочуйков, известный в криминальном мире как Итальянец, и Эдуард Романов. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Кочуйков, по мнению следствия, руководил структурным подразделением в организованном преступном сообществе Захария Калашова.