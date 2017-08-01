Суд отказался освободить помощника Шакро Молодого из-под ареста

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста Андрею Кочуйкову по прозвищу Итальянец — помощнику Захария Калашова, который известен как "вор в законе" Шакро Молодой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу его адвокатов, которые настаивали на изменении меры пресечения. Также суд оставил под арестом еще одного фигуранта данного уголовного дела — Эдуарда Романова.

Срок ареста установлен до 15 сентября

В настоящее время следствие по делу завершено и обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. "Это затяжной процесс, так как он плохо организован. Следователь обратился в суд, чтобы ограничить сторону защиты во времени ознакомления с материалами. Но судья отказал, указав, что следствие допускает многочисленные нарушения, не предоставляя материалы организованно", — отметил адвокат.

Он добавил, что в любом случае теперь, когда собраны все доказательства, у обвиняемых уже нет возможности помешать сбору улик и можно перевести их под домашний арест.

Прокурор возражал. "Считаю, что решение о продлении меры пресечения вынесено законно и обоснованно", — сказал он.

Кочуйков и Романов участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО, но отказались выступать. "Я не вижу смысла что-либо говорить, в любом случае вы поддержите прокурора и оставите все без изменения", — сказал Кочуйков.

В перерыве судебного заседания он пожаловался адвокату, что ему перестали передавать продукты в камеру. "У меня закончились продукты, даже баранок нет. Что мне делать, баланду есть, что ли?" — сказал он.

Калашов был арестован 13 июля 2015 года по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.

Помимо Калашова по делу о вымогательстве проходят участники перестрелки на Рочдельской улице Андрей Кочуйков, известный в криминальном мире как Итальянец, и Эдуард Романов. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Кочуйков, по мнению следствия, руководил структурным подразделением в организованном преступном сообществе Захария Калашова.

По данным источника агентства, из дела Шакро Молодого также выделено дело о взятке в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ. Лефортовский суд Москвы 19 июля 2016 года арестовал трех офицеров: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замначальника столичного главка Дениса Никандрова.