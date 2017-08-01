США
1.081 августа13:07МСК
USD59.85-0.22
EUR70.73+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

Суд отказался освободить помощника Шакро Молодого из-под ареста

11:5401.08.2017
01470
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин Криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. Архивное фотоКриминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста Андрею Кочуйкову по прозвищу Итальянец — помощнику Захария Калашова, который известен как "вор в законе" Шакро Молодой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Захарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, обвиняемый в вымогательстве, в зале заседаний Тверского суда города Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Шакро Молодой распределял финансы всех преступных сообществ России
Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу его адвокатов, которые настаивали на изменении меры пресечения. Также суд оставил под арестом еще одного фигуранта данного уголовного дела — Эдуарда Романова.

Срок ареста установлен до 15 сентября

В настоящее время следствие по делу завершено и обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. "Это затяжной процесс, так как он плохо организован. Следователь обратился в суд, чтобы ограничить сторону защиты во времени ознакомления с материалами. Но судья отказал, указав, что следствие допускает многочисленные нарушения, не предоставляя материалы организованно", — отметил адвокат.

Он добавил, что в любом случае теперь, когда собраны все доказательства, у обвиняемых уже нет возможности помешать сбору улик и можно перевести их под домашний арест.

Прокурор возражал. "Считаю, что решение о продлении меры пресечения вынесено законно и обоснованно", — сказал он.

Кочуйков и Романов участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО, но отказались выступать. "Я не вижу смысла что-либо говорить, в любом случае вы поддержите прокурора и оставите все без изменения", — сказал Кочуйков.

В перерыве судебного заседания он пожаловался адвокату, что ему перестали передавать продукты в камеру. "У меня закончились продукты, даже баранок нет. Что мне делать, баланду есть, что ли?" — сказал он.

Калашов был арестован 13 июля 2015 года по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.

Спецназ в шикарном интерьере: как задержали "вора в законе" Шакро Молодого
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкЗахарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой считается одним из наиболее авторитетных "воров в законе".
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкНапомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Напомним, в середине декабря 2015 года возле одного из ресторанов на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка с участием десяти человек. Пятерых мужчин доставили в больницу, где двое скончались.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Дом в Москве, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПосле убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
После убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, Калашов стал лидером российского преступного мира.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкПри задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
При задержании Калашова сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.
© Пресс-служба МВД РФПерейти в фотобанкДом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.Правоохранительные органы задержали Захария Калашова по подозрению в вымогательстве
© Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Дом, где был задержан "вор в законе" Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой.
/

Помимо Калашова по делу о вымогательстве проходят участники перестрелки на Рочдельской улице Андрей Кочуйков, известный в криминальном мире как Итальянец, и Эдуард Романов. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Кочуйков, по мнению следствия, руководил структурным подразделением в организованном преступном сообществе Захария Калашова.

Начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Против главы УСБ СКР Максименко возбуждены три дела на 46 миллионов рублей
По данным источника агентства, из дела Шакро Молодого также выделено дело о взятке в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета РФ. Лефортовский суд Москвы 19 июля 2016 года арестовал трех офицеров: главу управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замначальника столичного главка Дениса Никандрова.

 

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена