В Башкирии пьяный водитель легковушки сбил мотоцикл с двумя подростками

УФА, 1 авг — РИА Новости. Пьяный водитель легкового автомобиля в Башкирии столкнулся с мотоциклом, в котором были два подростка, в результате 13-летний мальчик погиб, его пассажир 12 лет получил травмы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в Учалинском районе Башкирии около деревни Кучуково.

"Предварительно установлено, что 35-летний отдыхающий из Челябинской области за рулем Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с мотоциклом Stels. Двухколесным транспортом управлял 13-летний подросток, учащийся 8 класса Миасского района Челябинской области. Школьник от полученных травм скончался. В мотоцикле был еще пассажир, 12-летний мальчик. Он получил травмы и госпитализирован", — сообщил представитель пресс-службы.

Он отметил, что специалисты разбираются в аварии, устанавливаются все обстоятельства.