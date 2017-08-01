КЕМЕРОВО, 1 авг — РИА Новости. Новокузнецкий прокурор обратился в суд с заявлением о лишении водительских прав эпилептика, который прошлым летом совершил резонансное ДТП, врезавшись в группу пешеходов и травмировав пятерых, сообщили РИА Новости во вторник в прокуратуре Кемеровской области.
Прокурорская проверка установила, что в мае 2016 года мужчина прошел медкомиссию на замену водительского удостоверения при наличии медицинских противопоказаний и впоследствии получил права. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый в момент аварии находился в болезненном состоянии в связи с заболеванием. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза показала, что у водителя симптоматическая эпилепсия. Полицейские установили, что очередной приступ эпилепсии стал причиной ДТП.
"Вместе с тем права управления автомобилем он лишен не был. Управление лицом, страдающим психическим расстройством, транспортным средством создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан. В связи с этим прокурор города обратился в Новоильинский районный суд Новокузнецка с заявлением о прекращении действия права на управление транспортом", — сказали в надзорном ведомстве.