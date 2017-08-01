КЕМЕРОВО, 1 авг — РИА Новости. Новокузнецкий прокурор обратился в суд с заявлением о лишении водительских прав эпилептика, который прошлым летом совершил резонансное ДТП, врезавшись в группу пешеходов и травмировав пятерых, сообщили РИА Новости во вторник в прокуратуре Кемеровской области.

ДТП произошло 6 июля 2016 года на проспекте Курако около железнодорожного вокзала. Водитель Nissan March наехал на группу пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому переходу. Как выяснили полицейские, 28-летний водитель иномарки начал движение на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на людей, после чего машина врезалась в стоявший перед стоп-линией на встречной полосе автомобиль Toyota. Пять женщин в возрасте от 42 до 76 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, троим потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокурорская проверка установила, что в мае 2016 года мужчина прошел медкомиссию на замену водительского удостоверения при наличии медицинских противопоказаний и впоследствии получил права. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый в момент аварии находился в болезненном состоянии в связи с заболеванием. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза показала, что у водителя симптоматическая эпилепсия. Полицейские установили, что очередной приступ эпилепсии стал причиной ДТП.

Как напомнили в прокуратуре, 31 мая 2017 года постановлением судьи Центрального районного суда Новокузнецка он был освобожден от уголовной ответственности по статье "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", поскольку в момент ДТП находился в состоянии невменяемости. Ему было назначено принудительное лечение.

"Вместе с тем права управления автомобилем он лишен не был. Управление лицом, страдающим психическим расстройством, транспортным средством создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан. В связи с этим прокурор города обратился в Новоильинский районный суд Новокузнецка с заявлением о прекращении действия права на управление транспортом", — сказали в надзорном ведомстве.