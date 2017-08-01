Пропавшего в Иркутской области трехлетнего мальчика нашли мертвым

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Трехлетний мальчик, пропавший в субботу в Иркутской области, найден мертвым на дне карьера, сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что ребенок пропал без вести 29 июля поздно вечером, когда семья отдыхала на пляже Озерный в городе Тулун возле бывшего карьера. По данным пресс-службы, после наступления темноты отдыхающие начали запускать фейерверки и упустили ребенка из вида, а позже родители обнаружили, что сын пропал.

"В ходе поисковых мероприятий, к которым были подключены заместитель руководителя СУ СКР по Иркутской области Михаил Федяшев, следователи-криминалисты аппарата следственного управления, свыше 100 полицейских, спасатели МЧС и группа волонтеров в количестве 200 человек, было поднято со дна водоема (бывшего карьера) в черте города Тулун тело трехлетнего мальчика, разыскиваемого с 29 июля", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на теле ребенка не было телесных повреждений. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления.