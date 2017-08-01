В Югре возбудили уголовное дело из-за растраты средств дольщиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора компании "СМП-68" в городе Лангепасе (ХМАО) из-за растраты средств участников долевого строительства, сообщает во вторник прокуратура Югры.
"Дом должен был быть построен, а квартиры переданы гражданам не позднее четвертого квартала 2015 года. Однако строительство здания фактически приостановлено с начала 2016 года, в течение которого была выполнена лишь четверть от общего объема работ", — говорится в сообщении прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, согласно бухгалтерской документации организации, привлеченные денежные средства долевого строительства израсходованы полностью.
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя стройкомпании.
"По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора ООО "СМП-68" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере)", — резюмирует ведомство.