В Югре возбудили уголовное дело из-за растраты средств дольщиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора компании "СМП-68" в городе Лангепасе (ХМАО) из-за растраты средств участников долевого строительства, сообщает во вторник прокуратура Югры.

Отмечается, что за два года предприятие заключило 30 договоров долевого участия на строительство многоквартирного дома на общую сумму более 60 миллионов рублей.

"Дом должен был быть построен, а квартиры переданы гражданам не позднее четвертого квартала 2015 года. Однако строительство здания фактически приостановлено с начала 2016 года, в течение которого была выполнена лишь четверть от общего объема работ", — говорится в сообщении прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, согласно бухгалтерской документации организации, привлеченные денежные средства долевого строительства израсходованы полностью.

"Таким образом, проверка установила отсутствие у генерального директора ООО "СМП-68" действительных намерений к завершению строительства многоквартирного жилого дома", — считают в прокуратуре Югры.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя стройкомпании.

"По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора ООО "СМП-68" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере)", — резюмирует ведомство.