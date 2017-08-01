Участник беспорядков в хакасской колонии получил два года лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Один из участников прошлогодних беспорядков в хакасской исправительной колонии №35 приговорен к двум годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также заключенного на стадии предварительного расследования досудебного соглашения признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
В исправительной колонии №35 в Хакасии в конце июля 2016 года произошли беспорядки. Администрация учреждения шесть часов пыталась уговорить осужденных прекратить бунт, однако в ответ те начали выбрасывать на улицу тумбочки и выламывать двери в здании. Они отказывались выполнять просьбы администрации и требовали ослабления режима.
Корпус штурмом взяли сотрудники сводного отряда ФСИН. По данным УФСИН, зачинщики и участники бунта требовали разрешить курить на территории колонии, снять нагрудный знак, а также беспрепятственно передвигаться по всей колонии. По данным СК региона, зачинщики требовали мобильный телефон, чтобы поднять бунты в других колониях Сибири.