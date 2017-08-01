Участник беспорядков в хакасской колонии получил два года лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. Один из участников прошлогодних беспорядков в хакасской исправительной колонии №35 приговорен к двум годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что в конце июля 2016 года подсудимый во время беспорядков уничтожил часть имущества, принимал участие в баррикадировании входов и выходов в помещении отряда. Ему вменялась статья "Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества".

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также заключенного на стадии предварительного расследования досудебного соглашения признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что приговор суда в законную силу не вступил. В отношении остальных участников и организаторов беспорядков продолжается предварительное следствие.

В исправительной колонии №35 в Хакасии в конце июля 2016 года произошли беспорядки. Администрация учреждения шесть часов пыталась уговорить осужденных прекратить бунт, однако в ответ те начали выбрасывать на улицу тумбочки и выламывать двери в здании. Они отказывались выполнять просьбы администрации и требовали ослабления режима.

Корпус штурмом взяли сотрудники сводного отряда ФСИН. По данным УФСИН, зачинщики и участники бунта требовали разрешить курить на территории колонии, снять нагрудный знак, а также беспрепятственно передвигаться по всей колонии. По данным СК региона, зачинщики требовали мобильный телефон, чтобы поднять бунты в других колониях Сибири.

По данным прокуратуры Хакасии, причинами бунта стали ослабленный ведомственный контроль со стороны должностных лиц УФСИН над работой ряда отделов колонии, нарушений прав осужденных не выявлено. По выявленным нарушениям прокурор внес представление начальнику ФСИН Хакасии о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности начальника учреждения, его заместителей, а также глав отдела безопасности, оперативного и воспитательного подразделений, других ответственных должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение обязанностей по профилактике массовых беспорядков.