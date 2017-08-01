В Кузбассе женщину отправили в колонию за сожжение новорожденного в печи

КЕМЕРОВО, 1 авг — РИА Новости. Суд в Кемеровской области назначил 1,5 года лишения свободы 36-летней жительнице Мариинского района, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка, которого она самостоятельно родила в бане и сожгла в печи, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

"В январе обвиняемая, не вставая на учет в женскую консультацию по беременности, без обращения к специалистам, самостоятельно в бане родила доношенного ребенка. После чего завернула новорожденного в пеленку и положила в печь", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, ребенок был нежеланным, обвиняемая с супругом воспитывали троих несовершеннолетних детей. Женщина ничего не стала скрывать и рассказала о произошедшем участковому уполномоченному. При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в печи костные останки. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что останки принадлежат ребенку.

"Судебно-медицинская экспертиза обвиняемой показала, что у женщины имелись признаки недавнего разрешения от беременности. Также в рамках расследования женщине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, она признана вменяемой. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала. Пояснила, что на преступление ее толкнуло нежелание воспитывать еще одного ребенка", — отметили в СУСК.

В итоге суд признал женщину виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.