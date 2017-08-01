Директор оборонного кластера "Ростеха" рассказал о взломе своей почты

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов заявил в интервью газете "Коммерсант", что не пользуется сложными гаджетами на работе, после того как год назад хакеры взломали его почту.

"На работе я стараюсь исключить использование сложных, так называемых умных гаджетов. Это связано не только с соблюдением политики безопасности государственных корпораций, но и с личным опытом. Год назад была вскрыта моя личная переписка. От моего имени были сфабрикованы информационные сообщения. Сделали очень грубо и провокационно", — ответил Абрамов на вопрос, почему не пользуется iPhone.

Он добавил, что, по всей видимости, взломщики разочаровались, не найдя в его почте "каких-либо секретов".

"Поэтому, я думаю, хакеры и пошли на явные провокации, пытаясь выявить алгоритмы информационной защиты, имеющиеся в арсенале российского госслужащего. Понятно, что если бы в моей личной почте было что-то "интересное", то не было бы никаких утечек в интернет, наоборот, думаю, меня как можно дольше держали бы в неведении, пока не выловили бы искомую информацию", — сказал Абрамов.

Кластер обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии – один из ключевых в "Ростехе". Он выпускает современные образцы различных систем вооружения и боеприпасов, принятые на вооружение российской армии. Практически все предприятия кластера имеют стратегическое значение для обороноспособности страны. "Вооружение" обеспечивает примерно пятую часть выручки "Ростеха" и трудоустраивает свыше 100 тысяч человек на своих более чем 70 предприятиях.