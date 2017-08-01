На Урале потушили пожар в цехе по производству пластиковых конструкций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. На окраине Екатеринбурга, в поселке Большой Исток, потушен горевший цех по производству пластиковых конструкций, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Свердловской области.

"В данный момент уже идет разборка и проливка завалов", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в поселке Большой Исток на юго-восточной окраине Екатеринбурга вспыхнул цех по производству пластиковых конструкций. Через некоторое время воспламенение локализовали на площади 1200 квадратных метров. С огнем боролись более 30 человек с помощью 13 единиц техники.