В Екатеринбурге локализовали пожар в промышленном цехе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Пожар в пригороде Екатеринбурга в цехе по производству пластиковых конструкций локализовали на площади в 1200 квадратных метров, сообщает в понедельник ГУ МЧС по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, в поселке Большой Исток на юго-восточной окраине Екатеринбурга загорелся цех по производству пластиковых конструкций.

"По информации руководителя службы пожаротушения Свердловской области Михаила Коваленко, в 00.22 (по местному времени) пожарным удалось остановить распространение огня, пожар локализован на площади 1200 квадратных метров. Большая горючая загрузка и наличие пластиковых конструкций способствовали быстрому распространению огня. Высокая температура, сильное задымление, едкий дым, а также сложная планировка здания осложняют работу пожарных", — уточняет ведомство.

По сведениям управления, огонь тушат более 30 человек и 13 единиц техники. Для выяснения причин случившегося на месте приступили к работе пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. По предварительной информации, пострадавших нет, так как людей в цехе не было.