Суд в Москве перевел под домашний арест топ-менеджеров "Реновы"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы перевел под домашний арест топ-менеджеров "Реновы" Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика, обвиняемых по делу о коррупции в Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд изменил меру пресечения на домашний арест", — сказали в пресс-службе.

Срок домашнего ареста, по словам собеседника агентства, установлен до начала августа.

Осенью 2016 года Вайнзихер и Ольховик были арестованы в Коми и затем доставлены в Москву для проведения следственных действий. Им вменяется участие в масштабных схемах коррупции, связанных с подкупом высших чиновников Коми. Свидетелем по этому уголовному делу проходит бывший глава республики Вячеслав Гайзер, который параллельно, в рамках другого дела, сам обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

Расследование касается деятельности компании "Т Плюс" (до реорганизации — "КЭС-Холдинг", входит в "Ренову"), обеспечивающей энергоснабжение в 16 регионах России. Фигурантами являются три гендиректора "КЭС" разных лет: Михаил Слободин, Ольховик (управляющий директор и совладелец "Реновы") и Вайнзихер (текущий гендиректор "Т Плюс").

По версии следствия, во время руководства компанией Ольховика и Вайнзихера по их указаниям высшие чиновники республики были подкуплены на общую сумму 800 миллионов рублей. Взамен, по данным СК РФ, чиновники гарантировали "Т Плюс" выгодные тарифы на электричество и общее покровительство.