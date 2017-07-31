В Екатеринбурге загорелся цех по производству пластиковых конструкций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Цех по производству пластиковых конструкций горит на юго-восточной окраине Екатеринбурга, сообщает в понедельник ГУ МЧС по Свердловской области.

"В Екатеринбурге пожарные ликвидируют крупный пожар. По предварительной информации, горит цех по производству пластиковых конструкций в поселке Большой Исток. Пожарные принимают меры к локализации огня", — уточняет ведомство.

По информации управления, в борьбе с пожаром задействованы 13 единиц техники, более 30 человек личного состава. С учетом горючей загрузки, тушение пожара производится с помощью воды и пены, уточняет ГУ МЧС.