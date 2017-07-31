СК проверит данные о покупке родителями школьных парт в Калмыкии

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Калмыкии проверить данные о том, что родители учащихся покупали в школу парты, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

О принудительной покупке парт в школах рассказала жительница Элисты в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Как заявил президент в понедельник на встрече с руководителем республики Алексеем Орловым, покупка парты – это "что-то новенькое", чего он "никогда не видел и не слышал". Путин поручил главе Калмыкии разобраться с ситуацией.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления по республике Калмыкии принять меры к установлению всех подобных фактов и незамедлительно организовать проверку изложенных доводов заявителей", — сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что Орлов во вторник проведет совещание для решения проблемы с принудительной покупкой парт школьниками в Элисте.