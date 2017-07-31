В МИД рассказали о процессе отправки на родину спасенных в Крыму моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Подтверждение личностей и оформление виз на выезд восьми спасенных моряков с затонувшего сухогруза Anda из Крыма на родину займет несколько дней, сообщили РИА Новости в представительстве МИД РФ в Симферополе.

Сухогруз Anda (флаг Того), перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы, опрокинулся в субботу в результате шторма в нейтральных водах у берегов Крыма и затонул на глубине 1,7 км. На борту находился экипаж из девяти человек: три гражданина Индии и шесть сирийцев. Восемь моряков были спасены и доставлены в больницу Ялты. Их состояние удовлетворительное. Один член экипажа не был найден, его поиски продолжаются третий день.

"Моряки, граждане Сирии и Индии, были спасены, но их документы утеряны. Сейчас с нашей стороны идет тесное сотрудничество с посольствами обеих стран для установления и подтверждения их личностей", — сообщили в представительстве.

Процесс может занять "несколько дней", сказал собеседник агентства.

"Будут оформлены документы на выезд, российские визы – это уже наш вопрос, и страховая компания должна будет организовать выезд моряков на родину", — отметили также в представительстве МИД.

По данным минздрава Крыма, моряки после обследования и лечения были выписаны из Ливадийской больницы Ялты и поселены в один из отелей города.

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