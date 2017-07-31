В Коломне пенсионер с пистолетом привязал подростков к столбу

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Коломне пожилой мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как привязал двух подростков к столбу на крыше своего гаража, сообщает ГСУ СК по Московской области.

По версии следствия, 70-летний житель города 27 июля находился в своем гараже и увидел на крыше двух подростков 13 и 14 лет. Мужчина, который был намного сильнее школьников, накинулся на них и, угрожая пистолетом, привязал веревками к столбу. После этого он оставил подростков на крыше.

Против пенсионера возбуждено дело по статье "незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении двух несовершеннолетних".